Zabıta ile esnaf arasında sandalye kavgası

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda rahat yürüyemediklerini ve çoğu yerde caddede araçlarının park edilmesine izin verilmediğine dair şikayetler üzerine harekete geçti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden istenen trafik ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle Mustafa Kemal Paşa ve Üniversite Mahallesi'nde denetim yapıldı.

Kaldırımlarda bulunan palet, reklam panoları, flama, bayrak, lastik veya masa sandalye gibi eşyalar zabıtalar tarafından tek tek toplanarak kamyonete konuldu.

İstiklal Caddesi'nde iş yerinin önünde kaldırıma konulan iki plastik sandalyelerine el konulan esnaf aracın arkasından sandalyeleri almaya çalıştı. Ancak zabıta memurları karşı çıkınca arbede yaşandı.