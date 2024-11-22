Zabıta ile esnaf arasında sandalye kavgası
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaldırım ve dükkanların önlerine araç park edilmemesi için koyulan dubalar, zabıta ekipleri tarafından toplanıldı. İş yerlerinin önünde konulan sandalyeye el konulmasına öfkelenen esnafla zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 10:17, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 10:17
Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda rahat yürüyemediklerini ve çoğu yerde caddede araçlarının park edilmesine izin verilmediğine dair şikayetler üzerine harekete geçti.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden istenen trafik ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle Mustafa Kemal Paşa ve Üniversite Mahallesi'nde denetim yapıldı.
Kaldırımlarda bulunan palet, reklam panoları, flama, bayrak, lastik veya masa sandalye gibi eşyalar zabıtalar tarafından tek tek toplanarak kamyonete konuldu.
İstiklal Caddesi'nde iş yerinin önünde kaldırıma konulan iki plastik sandalyelerine el konulan esnaf aracın arkasından sandalyeleri almaya çalıştı. Ancak zabıta memurları karşı çıkınca arbede yaşandı.