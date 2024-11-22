Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,72 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 9.377,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,09 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise banka oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, bugün dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da büyüme ve dünya genelinde imalat sanayi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.420 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.