Sosyal yardıma yeni model!

Ekonomi'den Besti Karalar'ın haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımların tek merkezde toplanması ve yardımlara 'Avrupa modeli' getirilmesi planlanıyor. Öneriler arasında geçici barınma, çalışmayan ebeveynlere iş, çalışan anneye kreş gibi yardımlar yapılacak. Türkiye'nin sosyal yardım anatomisi çıkarılacak. Bakanlık aile risk haritası çıkaracak.

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 5 kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal ve sosyal yardımları tartışılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre; bu olayın ardından bakanlığa bağlı sosyal yardımların tek merkezde toplanması gündeme geldi. Yapılan yardımların, 'Avrupa modeli' ne uygun yeniden şekillenmesi tartışılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, yeniden ele alınacak sosyal yardımları ile ilgili öneriler şöyle: Sosyal yardımlar tek sistemde toplanarak denetlensin. Türkiye'nin sosyal yardım haritası çıkarılsın. Gelişigüzel yapılan sosyal yardımlar denetimden geçirilsin. 'Nakdi yardım yerine iş, kira yardımı yerine gececi barınma imkanı' getirilsin. Avrupa'da olduğu gibi, işi ve maddi durumu geçinmeye yeterli olmayan ebeveyn Aile Bakanlığı tarafından işe sokulsun, 01-05 yaş grubundaki varsa çocukları kreşe verilsin. Evi olmayan ve çalışmayan ailelere önce iş sonra geçici barınma imkanı sağlansın. Bu durumda olan ailelere verilen nakdi yardım yerine iş, geçici barınma imkanları sağlansın. İşi kabul etmeyen bireylere yapılan nakdi yardım kesilsin ve işe teşvik edilsin.

'Sosyal risk haritası oluşturulacak'



Bu konularla ilgili daha fazla yetkiye sahip özel bir ekip oluşturulacak, yurt genelinde sosyal ekonomik destek sağlanan aileler daha yakından takip edilecek. Riskli durumları önceden tespit edilerek, duruma erken müdahaleye yönelik çalışmalar yapılarak ne tür önlemler alınacak onlar tespit edilecek. Gerekli koruyucu, önleyici tedbirler ilgili diğer kurumlarla birlikte hayata geçirilecek.

Öte yandan; İzmir'de yaşanan ve 5 kardeşin ölümü ile sonuçlanan olayın ardından, sadece muhalefet değil AK Parti içinde de, bakanlığın icraatları tartışılıyor. Bakanlığın aileyi bildiği ama gerekli adımları atmadığı ve önlem almadığı söyleniyor. Annenin işe yerleştirilebileceği, çocukların da kreşe gönderilmesinin önünde engel olmadığı kaydediliyor.