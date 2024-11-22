Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha aldı
Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha aldı
Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor
Vatandaş 'karta yüklenmeye' devam ediyor
Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenlemenin merak edilenleri
Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenlemenin merak edilenleri
Sosyal yardıma yeni model!
Sosyal yardıma yeni model!
YDS/2 sınav sonuçları açıklandı
YDS/2 sınav sonuçları açıklandı
Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Hesaplarına 40 milyon TL geçiren personele soruşturma
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Uludağ'da çorbanın fiyatını 1000 liraya çıkaran işletmeye ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
Usulsüz çakar kullananlara 96 bin lira ceza
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
MGK Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alacak
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 25 kuruş zam geliyor
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
2 tekerden 1 milyon rekoru! 'Türkiye motosiklet üretim üssü olacak'
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
İstanbul'un en büyük sorunu: Arıza
Plastik poşete zam geliyor!
Plastik poşete zam geliyor!
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
TBMM'de kabul edildi: Bekçi üst araması yapabilecek
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Fidan'dan Şengen vizesine ilişkin açıklama
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Bakan Şimşek'ten 'vergi borçları silindi' iddialarına yanıt
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
Eski Sakarya Garnizon Komutanı'na 'cinsel saldırı'dan hapis
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, Bahçeli'ye vekillerle ilgili görüntüler izletti' iddiası yalanlandı
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Sürücüler dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Ekonomistler değerlendirdi: Faiz indiriminin kapısı aralandı mı?
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan istifasının istenmesine yanıt
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
O ilde turuncu kodlu uyarı! 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
Diyanet'ten camiler için toplanan yardımlara ilişkin açıklama
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
UCM'den Netanyahu ve Galant hakkında tutuklama emri
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Market poşeti zamlanacak mı?
Market poşeti zamlanacak mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sosyal yardıma yeni model!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımları tek merkezde toplayıp 'Avrupa modeli' getirmeyi planlıyor. Devletten sosyal yardım alan ve herhangi bir iş önerisinde bulunulan kişi, çalışmayı kabul etmediğinde yardımların kesilmesi planlanıyor.

Haber Giriş : 22 Kasım 2024 10:55, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:02
Yazdır
Sosyal yardıma yeni model!

Ekonomi'den Besti Karalar'ın haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımların tek merkezde toplanması ve yardımlara 'Avrupa modeli' getirilmesi planlanıyor. Öneriler arasında geçici barınma, çalışmayan ebeveynlere iş, çalışan anneye kreş gibi yardımlar yapılacak. Türkiye'nin sosyal yardım anatomisi çıkarılacak. Bakanlık aile risk haritası çıkaracak.

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 5 kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal ve sosyal yardımları tartışılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre; bu olayın ardından bakanlığa bağlı sosyal yardımların tek merkezde toplanması gündeme geldi. Yapılan yardımların, 'Avrupa modeli' ne uygun yeniden şekillenmesi tartışılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, yeniden ele alınacak sosyal yardımları ile ilgili öneriler şöyle: Sosyal yardımlar tek sistemde toplanarak denetlensin. Türkiye'nin sosyal yardım haritası çıkarılsın. Gelişigüzel yapılan sosyal yardımlar denetimden geçirilsin. 'Nakdi yardım yerine iş, kira yardımı yerine gececi barınma imkanı' getirilsin. Avrupa'da olduğu gibi, işi ve maddi durumu geçinmeye yeterli olmayan ebeveyn Aile Bakanlığı tarafından işe sokulsun, 01-05 yaş grubundaki varsa çocukları kreşe verilsin. Evi olmayan ve çalışmayan ailelere önce iş sonra geçici barınma imkanı sağlansın. Bu durumda olan ailelere verilen nakdi yardım yerine iş, geçici barınma imkanları sağlansın. İşi kabul etmeyen bireylere yapılan nakdi yardım kesilsin ve işe teşvik edilsin.

'Sosyal risk haritası oluşturulacak'

Bu konularla ilgili daha fazla yetkiye sahip özel bir ekip oluşturulacak, yurt genelinde sosyal ekonomik destek sağlanan aileler daha yakından takip edilecek. Riskli durumları önceden tespit edilerek, duruma erken müdahaleye yönelik çalışmalar yapılarak ne tür önlemler alınacak onlar tespit edilecek. Gerekli koruyucu, önleyici tedbirler ilgili diğer kurumlarla birlikte hayata geçirilecek.

Öte yandan; İzmir'de yaşanan ve 5 kardeşin ölümü ile sonuçlanan olayın ardından, sadece muhalefet değil AK Parti içinde de, bakanlığın icraatları tartışılıyor. Bakanlığın aileyi bildiği ama gerekli adımları atmadığı ve önlem almadığı söyleniyor. Annenin işe yerleştirilebileceği, çocukların da kreşe gönderilmesinin önünde engel olmadığı kaydediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber