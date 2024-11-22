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Yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenlemenin merak edilenleri

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen iç güvenlikle ilgili kanunla, caydırıcılığın sağlanması amacıyla yetkisiz çakar kullanımında, ruhsatsız silah bulundurmada cezalar artırılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 11:04, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:44
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Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, üç gün süren görüşmelerin ardından dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanunla caydırıcılığın sağlanması amacıyla, kamuoyunda zaman zaman tartışmalara da neden olan yetkisiz çakar kullanımında para cezaları artacak. Ayrıca ilk kez, sürücü belgelerine el konulma ve araçların trafikten menedilmesi uygulamasına geçilecek.

Kanunla, ruhsatsız silah taşıyanlara verilen hapis cezalarının alt ve üst sınırları da yükseltilecek. Ateşli silahların namlu, sürgü, ateşleyici gibi parçalarını üreten, satan, taşıyan ve bulunduranlar da hapis cezasına çarptırılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kanunla hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle ilgili 5 soru ve yanıtları şöyle:

1- Silahını çaldıran ve kaybedenlere hangi şartlarda yeni ruhsat verilecek, yaptırımlar neler olacak?

İkinci kez silahı çalınan veya silahını ikinci kez kaybedenlere, yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek. Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek. Fiil tarihinden 5 yıl geçtikten sonra bu kişilerin yeni silah müracaatlarında tek bir silah için taşıma veya bulundurma izni verilecek.

2- Silah parçalarının taşınması ve satılması suç sayılacak mı?

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçalarının kaçakçılığı da suç sayılacak ve hapis cezalarına hükmedilecek. Bu parçaları ülkeye sokanlara, ülkeye sokulmasına aracılık edenlere, kanun hükümleri dışında yapanlara, bir yerden bir yere taşıyanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

3- Kurusıkı silahların özelliklerini değiştirenlerle ilgili hangi yaptırımlar uygulanacak?

Kurusıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak gerçek silah haline dönüştürme eylemi suç kabul edilecek ve bunu yapanlara hapis cezası verilecek. Dönüştürülen silahın sayı ve nitelik bakımından vahim olmaması halinde verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar indirilecek.

4- Ruhsatsız silah taşıyanlara verilecek hapis cezalarının alt ve üst sınırları ne olacak?

Caydırıcılığın sağlanması amacıyla, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları satın alan, taşıyan veya bulunduranlara da aynı oranlarda hapis cezası verilecek.

5- Araçlarında çakar ve tepe lambası kullananlar hangi cezalarla karşılaşacak?

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanan sürücülere yönelik cezalar artırılacak. Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların kullanımına ilişkin hükümleri ihlal edenlere 96 bin lira para cezası verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar aynı süreyle trafikten menedilecek. İhlalin tekrarı halinde sürücülere her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu kez sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araç da 60 gün süreyle trafikten menedilecek.

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