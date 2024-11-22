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Bakan Göktaş, şehit ve gazi yakını öğretmenlerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit öğretmenlerin vatan sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhuyla herkese yol gösterdiğini belirterek, "Bu emaneti taşımak, her birimizin boynunun borcudur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 11:37, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:51
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Bakan Göktaş, şehit ve gazi yakını öğretmenlerle buluştu

Göktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vilayetler Evi'nde düzenlenen, "İlham Veren Kahramanlar" programında, Ankara'daki şehit ve gazi yakını öğretmenlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, şehit öğretmenleri anmak ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Göktaş, tüm şehitleri ve vefat eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Öğretmenliğin, insanlık tarihinin en eski ve en saygın mesleklerinden biri olduğunu belirten Göktaş, "Bir öğretmen, yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda sevgi, şefkat ve adaletle yoğrulmuş bir geleceğin mimarıdır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hayallerine giden yolları aydınlatır, her bir öğrencinin yüreğine dokunarak onların yaşamlarına yön verir." diye konuştu.

Bazı öğretmenlerin bu kutsal mesleği yaparken bedel ödediğini, vatan sevgisini ve insanlık onurunu canları pahasına koruduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları, kalplerimizde daima yaşayacak ve onların mirası eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılacaktır. İsimleri sadece şehadet belgesinde değil, öğrencilerinin yüreğinde ve milletimizin hafızasında sonsuza dek kazınmıştır. Çünkü öğretmenlik, kimi zaman zorluklarla mücadele etmek, kimi zaman da büyük fedakarlıklarda bulunmaktır."

Göktaş, görevi uğruna mücadele ederken, kendi hayatlarında derin izler bırakan hikayelere sahip ailelerle bir araya geldiklerini ifade ederek, 15 Temmuz gazisi Ali Bülent Ekin, Diyarbakır'da görev yaparken terör örgütünün ailesini hedef aldığı Yasemin öğretmen ve şehit İsmail Kılıç'ın hikayelerini paylaştı. Göktaş, "Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen, Ayşenur öğretmen ve nice kahraman öğretmenlerimiz, yalnızca bir meslek icra etmekle kalmayıp, milletimizin geleceğini inşa etmek adına canlarını ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

- "Devletimizin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın"

Bu kahramanların hikayelerinin yalnızca onların değil, herkesin ortak hikayesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları, öğretmenlerimizin ülkemiz için ne büyük bir mücadele verdiğinin ve bu mesleğin nasıl bir onur taşıdığının simgesidir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve bu kutsal görevin ne denli kıymetli olduğunu evlatlarımıza anlatmaktır. Şehit öğretmenlerimizin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhuyla hepimize yol göstermektedir. Bu emaneti taşımak, her birimizin boynunun borcudur."

Şehitlerin aziz hatıralarına ve gazilerin fedakarlıklarına sahip çıkmak, yakınlarının huzurlu bir yaşam sürmesine destek olmak için yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Sizlerin vatan için gösterdiği fedakarlık, bizim için en büyük ilham kaynağıdır. Devletimizin her zaman yanınızda olduğunu unutmayın. Bakanlık olarak, hizmetlerimize büyük bir özveriyle devam edeceğimizi bilmenizi isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, 81 ilde görev yapan tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

15 Temmuz gazisi, Prof. Dr. Ali Bülent Ekin de öğretmenliğe ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Programda, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından da mini bir konser verildi.

Programın sonunda Bakan Göktaş, öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.

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