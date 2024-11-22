Boğazına şeker kaçan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti
boğazına şeker kaçan öğrenci, öğretmenin "Heimlich manevrası" ile kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 12:00, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:02
Silvan ilçesi Mehmet Adil Keopolu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi M.Y'nin boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamadığı fark edildi. Arkadaşları tarafından koridora çıkartılan M.Y'ye, ilk müdahaleyi öğretmenlerden Özgür Geçmez tarafından Heimlich manevrası uygulandı.
M.Y., müdahale ile nefes almaya başladı.