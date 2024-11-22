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Babasından kalan 'Efsane'ye gözü gibi bakıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Hamdi Toraman, baba yadigarı 1951 model Austin marka kamyonuna özenle bakıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 12:15, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:15
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Babasından kalan 'Efsane'ye gözü gibi bakıyor

Babası Hamdi Toraman'ın hayatını kaybetmesi üzerine kamyon Ahmet Hamdi Toraman'a yadigar olarak kaldı.

Toraman, babasının vefatı sonrası bir köşede duran kamyonu 25 yıl önce kendi imkanlarıyla tamir etti.

Kamyonun bakımlarını yapan Toraman, kapıları terse açılan ve kol çevrilerek çalıştırılan nostaljik kamyonuna gözü gibi bakıyor.

Toraman, bazı sinema filmlerinde de kullanılan "Efsane 51" adını verdiği kamyon için evinin yanına kapalı park yaptırdı.

Kamyonunu çekme belgeli olarak festival gibi etkinliklerde kullanan Toraman, evinin bahçesinde kamyonunu çalıştırıp temizliyor, Ceylanköy'de gezmeye çıkıyor.

- "Ömrüm olduğu sürece onu ayakta tutmaya çalışacağım"

Toraman, AA muhabirine, kamyonun direksiyonuna her geçtiğinde eski yıllarını gözünde canlandırdığını söyledi.

Zamanında babasının yük taşımacılığı yaptığı kamyonunu çok sevdiğini belirten Toraman, elinden geldiği kadar kamyonuna özenle bakacağını ifade etti.

Geleceğe sağlam adımlarla gitmenin geçmişe sahip çıkmakla olacağına inandığını söyleyen Toraman, "Şöyle bir felsefem var benim, 'Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz'. Onun için ben elimden geleni yaptım. Benim için geçmişimi ifade ediyor." dedi.

- "Efsane'nin her parçası orijinal"

Toraman, "Efsane 51"in her parçasının orijinal olduğunu kaydetti.

Kamyonuyla davet edildiği festivallere katıldığını dile getiren Toraman, "Tören geçişlerinde milletin elleri birbirine vurmaktan kabarıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki, o kadar gururlanıyorum ki gökyüzünde uçuyorum gibi hissediyorum kendimi. O kadar güzel." ifadelerini kullandı.

- "Satmayı düşünmüyorum"

Direksiyonun başına geçtiğinde kendini dünyanın en şanslı insanı olarak hissettiğini belirten Toraman, kamyonunu satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydetti.

Kamyonunu satmayı düşünmediğini vurgulayan Toraman, "Elimden geldiği kadar, ömrüm olduğu sürece onu ayakta tutmaya çalışacağım. Benim gençliğim onunla geçti. Kimsede kamyon yoktu, babamın kamyonu vardı. Ne kadar güzeldi. Bana nasip oldu. Onu çok seviyorum, bulsam cebimde taşıyacağım. Benim için dünyanın en güzeli bu." diye konuştu.

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