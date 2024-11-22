İki ilde hamburger, iskender ve dönerlere gramaj denetimi

Bakanlık, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla döner, iskender ve hamburgerde tarife ve fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer verilmesine ilişkin olarak sektörü temsil eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu bilgilendirmişti.

Bakanlık, bu bilgilendirmenin ardından, ülke genelinde konuya ilişkin denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ana bileşiği et ya da köfte olan döner, iskender ve hamburgerin bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin denetim yaptı.

Denetimlerde, tarife ve fiyat listelerinde bu ürünlerin içeriğindeki et ve köfteye ilişkin gramaj bilgilerine yer verilip verilmediği incelendi. İncelemeler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı ayrı idari yaptırım uygulanacak.

Ekipler, Ankara'daki bazı işletmelerde vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Ticari teamülle yerleşmiş satış usulü olarak ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ve iskender ile yaygın olarak tercih edilen hamburger özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer vermesi önem taşıyor.

İstanbul'da hamburger ve dönere ilişkin gramaj denetimi yaptı

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde gramaj denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

Denetimde, öncelikle fiyat tarifelerinin işletmelerin giriş kapısının önünde yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Ardından fiyat tarifelerinde yer alan döner, hamburger, et, kebap gibi ürünlerin gramaj bilgileri kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, Galataport'ta yapılan denetimler sırasında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetim yaptıklarını belirten Menteşe, yiyecek-içecek sektöründe hizmet verenlere sattıkları ürünlerin listesini işletmelerinin dışına da koymaları, içeride de bulundurmaları zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Burada tüketicilerin ticari çıkarlarını en üst seviyede koruma ve bilinçlendirmenin amaçlandığını dile getiren Menteşe, ocak ayından bu yana İstanbul'da yaklaşık 38 bin restoranı bu konuda denetlediklerini, ciddi oranda da eksik gördükleri konularda idari yaptırımları uyguladıklarını bildirdi.

İsmail Menteşe, vatandaşlar tarafından en çok tüketilen döner, hamburger, iskender kebap gibi ürünlerin farklı isimler altında satıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şöyle ki ekmek arası döner, sandviç döner gibi farklı isimler de var, ama bu isimler karşılığında gramajlarıyla ilgili bir açıklama yoktu, fiyatları farklılık gösteriyordu. Bunu da açığa kavuşturmak için bu ürünlerle ilgili gramajların belirtilme zorunluluğu vardı. Bugün burada da yaklaşık 10'un üzerinde işletmeyi denetledik. Bunların içerisinde gramaj bilgisi olan da vardı, olmayan da vardı. Olmayanlarla ilgili de tutanaklarımızı tuttuk."

Son günlerde su fiyatlarına yönelik şikayetler aldıklarını söyleyen Menteşe, "Gittiğimiz yerlerde onları da incelememize aldık. Onlarla ilgili de gerekli işlemlerimizi yaptık. Denetimlerimiz bu kapsamda devam edecek." dedi.