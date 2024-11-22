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Kars'ta mimarlık ofisinden cephanelik çıktı

Kars'ta KOM ekiplerince bir mimarlık ofisine düzenlenen operasyonda ofisin banyo ve tuvaletinin asma tavanına saklanmış vaziyette uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 13:05, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 13:06
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Kars'ta mimarlık ofisinden cephanelik çıktı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kentte bir mimarlık ofisine operasyon düzenlendi.

"MİMARLIK OFİSİ DEĞİL CEPHANELİK"

KOM ekiplerince mimarlık ofisine düzenlenen operasyonda Y.Y. (26) gözaltına alınırken, ofiste yapılan aramada ortaya çıkanlar ise polisi hayrete düşürdü.

KOM ekiplerince yapılan aramada ofisin banyo ve tuvalet kısmının asma tavandan 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 Thompson marka uzun namlulu silah, 1 Susturucu, 5 uzun namlu şarjörü ve 119 adet uzun namlu fişeği çıktı.

KOM ekipleri ele geçirilen silah ve mühimmatları muhafaza altına alırken, olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Y.Y. önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da Adliye Sarayı'na getirildi. Y.Y. burada çıkarıldığı mahkemece 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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