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Hatalı park tartışmasında 'silecek kaldırmaya' hapis cezası

İzmir'de bir kişi, park yerini uygunsuz bulduğu aracın sileceğini kaldırırken soket kısmına zarar verdi. Araç sahibi, konuyu yargıya taşıdı. Davaya bakan mahkeme, Elif İpek isimli kadını, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı daha sonra 5 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 13:26, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:35
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İzmir'de uygunsuz park nedeniyle kaldırdığı silecek bir kişinin hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu.

Buca'da 28 Mart günü Elif İpek isimli kadın, Nazlı Aksu'ya ait park halindeki 35 BKH 044 plakalı otomobilin sileceklerini park yerini uygunsuz bulduğu gerekçesiyle kaldırdı.

Bu sırada sileceklerin orta soket kısmı yerinden çıktı.

Bunun üzerine İpek ve yanındaki bir erkek ile Aksu arasında tartışma çıktı.

Nazlı Aksu, avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Elif İpek için, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

"SİLECEĞİMİN SOKEYİNDEKİ DİŞ KIRILDI"

Davanın İzmir 18'inci Asliye Mahkemesi'nde 12 Kasım günü görülen ikinci duruşmasında ifadesine başvurulan Nazlı Aksu, "Sanıkla yanındaki bir erkeğin aracımın önünden geçerken silecekleri sert bir şekilde kaldırdıklarını görüp, yanlarına gittim. Sileceklerimi neden kaldırdıklarını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimin soketindeki diş kırılmıştı. Sonradan bunu 1000 TL'ye yaptırdım." dedi.

Sanık Elif İpek ise savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.

Aksu'nun zararını karşılamayı kabul etmeyen İpek, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum. Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kırmak isteseydim kırardım. Ben sağ sileceği kaldırmıştım. Kendisi ifade ederken, sol sileceğin dişinin kırıldığını söyledi. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

1 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mütalaasını veren duruşma savcısı, sanık Elif İpek için iddianamede istenilen cezayı talep etti.

Mütalaanın ardından hakim, Elif İpek'e 1 yıl hapis cezası verdi.

Hakim, ardından da bu cezayı 100 gün karşılığı, 5 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı.

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