Park halindeki araca silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anafartalar Caddesi'nde park halindeki otomobilin içerisinde daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etti.

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