Gündeme Getirmiştik! Dört kadronun sınavına dört kişi giriyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından ilan edilen adrese teslim öğretim görevlisi kadrolarının giriş sınavlarında adaylar kendileriyle yarışıyor!

Hatırlanacağı üzere, 6 Kasım 2024 tarihli "Dört Kadro Hepsi Adrese Teslim" başlıklı yazımızda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından 1 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda dört öğretim görevlisi kadrosu ilan edildiği, söz konusu ilan şartlarının belirli adayları tarif etmesinden dolayı ilgili mevzuat kurallarına aykırı olduğunu gündeme taşımıştık.



Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından 20 Kasım 2024 tarihinde web sayfası üzerinden yapılan duyuruyu incelediğimizde; dört kadronun ön değerlendirme sonuçlarına göre her kadro için adayların kendisiyle yarıştığını üzülerek görmüş olduk.



Birçok kişinin akademik kadro hayaliyle yüksek lisans ve doktora yaptığı bu dönemde, ulusal düzeyde ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarının rekabet koşulları oluşmaksızın istihdam yoluna dönüşmesi kabul edilemez bir durumdur.



Her zaman daha iyisinin olduğu günümüz dünyasında, insanların özel çalışma şartları ve sertifikalarla önü açılırken, birçok başarılı kişinin önünün kesilmesinin yarattığı hasarın tamiri mümkün değildir.



Bu bakımdan, halen geç değilken ve giriş sınavları yapılmadan söz konusu kadroların İPTAL edilerek rekabete izin verecek şekilde yeniden ilan edilmesi gerektiğini Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi yönetiminin dikkatine sunuyoruz.

