A Milli Takımın play-off turundaki rakibi belli oldu

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

Milli takım, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek.

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