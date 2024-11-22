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İstinaf, Martı lehine karar verdi: Martı TAG artık serbest

Martı ve Taksiciler Odası arasında iki buçuk yıldır süren dava sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, Martı'nın paylaşımlı yolculuk sistemi TAG'ın kapatılması yolundaki talebi reddetti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 14:54, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:54
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İstinaf, Martı lehine karar verdi: Martı TAG artık serbest

İstanbul Taksiciler Odası'nın Martı TAG'ı kapattırma talebi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından reddedildi.

Mahkeme Martı'nın yaptığı istinaf başvurusu kabul ederek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmetti.

İstinaf Mahkemesi'nin tespitleri

Martı'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçelerle hatalı buldu:

* Martı'nın itiraz ve savunmaları yeterince incelenmedi ve raporlara yansıtılmadı.
* Bilirkişi raporları eksik ve çelişkili.
* Alanında uzman kişilerden rapor alınmadı ve dava tam olarak aydınlatılmadı.
* Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadı ve Martı'nın savunma hakkı ihlal edildi.
* İdare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararlar göz ardı edildi.
* İBB'den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı'nın hukuki dinlenilme hakkı ihlal edildi.
* Martı'nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşleri dikkate alınmadı.

Mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu.

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