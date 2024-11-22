Siyasi yasak davasında Kılıçdaroğlu hakim karşısında

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması yapıldı.

Kılıçdaroğlu, hapis ve siyasi yasak istemli davada bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eşi, çocukları ve Ayşe Ateş de adliyeye geldi.

Eski CHP liderini adliye önünde kalabalık grup karşıladı.

İMAMOĞLU DAVAYA KATILMIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Almanya'da gerçekleştirilen panel nedeniyle davaya katılmıyor.

BAKAN TUNÇ: 9 DAVA, 5 SORUŞTURMA VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski CHP lideri ile ilgili halihazırda devam eden 9 dava ve 5 soruşturmanın bulunduğunu kaydetti.

Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak, toplumun kabul etmeyeceği ifadelerden dolayı soruşturma açılmıştı. Silifke'de Erdemli'de gerçekleşen bu konuşmalarda dosyalar birleştirilmiş, dava devam ediyor. Siyasetçilerimizin konuşmalarını yaparken, yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz. Şu anda Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var." ifadelerini kullandı.

"SAFLARI SIKLAŞTIRIN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Kılıçdaroğlu videoda, bugünkü duruşmaya savunma yapmak için katılacağını söylemiş "Dostlar safları sıklaştırın. Korkmayın birlikte başaracağız." ifadesini kullanmıştı.