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Çayırhan'da maden işçilerinin eylemi 3'üncü gününde

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme duyurusuna karşı çıkan işçilerin kendilerini maden ocağına kilitleyerek başlattığı eylem 3'üncü gününde devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 17:42, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:43
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Çayırhan'da maden işçilerinin eylemi 3'üncü gününde

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı duyurusuna göre; Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları 4046 sayılı 'Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun' hükümleri kapsamında özelleştirilecek.

Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleye 4 Aralık 2024'e kadar teklif verilebilecek.

Santralde çalışan işçiler, ilk andan itibaren duruma karşı çıktı. Bu kapsamda, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN-İŞ) çağrısıyla 31 Ekim'de Çayırhan Termik Santrali ve Linyit İşletmeleri'nin satışına karşı KİAŞ Kömür İşletmeleri önünde miting düzenlendi.

Çarşamba günü de yaklaşık 500 maden işçisi, saat 08.00 vardiyasında madene inerek kendilerini içeriden kilitleyerek eylem başlattı. Maden ocağının dışında görevli 400 işçi de baca ağzı olarak adlandırılan bölgede oturma eylemine başladı. Yaklaşık 900 işçi, özelleştirme duyurusunun iptali için eylemlerine devam ediyor.

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