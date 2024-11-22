Okul arkadaşını bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir inşaatın çatısında "kelebek" bıçak tartışmasında, okul arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Ş.K, maktul S.D'nin (12) ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu, sanık T.Ş. (14) ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, Cumhuriyet savcısının mütalaasında, 2 sanığın da "kasten öldürme"den cezalandırılmasını talep ettiği öğrenildi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere süre talebini kabul eden mahkemeye heyeti, sanık T.Ş'nin tutukluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 12 Aralık 2023'te 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. hakimlikçe tutuklanmış, Ş.K. serbest bırakılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan T.Ş'nin, ilk duruşmada, olaydan önce satmak amacıyla aldığı "kelebek" diye tabir edilen bıçağı S.D'nin parasını sonra vermek üzere zorla istediği, olay günü ortak arkadaşları Ş.K. ile inşaata çağırdığı S.D'nin taş fırlatıp üstüne atlaması üzerine elinde açılan bıçağı istemeden karşı tarafa salladığı savunmasında bulunduğu öğrenilmişti.