Tabanca temizlerken çocuğu yaralayan Polis tutuklandı

Aksaray'da temizlediği tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğun yaralanmasına neden olan polis memuru tutuklandı.

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