3 çocuk eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Güvenlik kamerası kayıtlarından eve en son giren Negül Adak'ın kocası Savaş Adak'ı bulmak için çalışma başlatılmıştı.

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