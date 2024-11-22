3 çocuk eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Aksaray'da, dün 3 çocuk annesi Negül Adak'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 17:14, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:19
AKSARAY (AA) - Aksaray'da karısını tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Negül Adak'ı tabancayla vurduğu iddia edilen şüpheli koca Savaş Adak, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Aksaray'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Aksaray'da, dün 3 çocuk annesi Negül Adak'tan (44) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, eve giden sağlık ekipleri Adak'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Güvenlik kamerası kayıtlarından eve en son giren Negül Adak'ın kocası Savaş Adak'ı bulmak için çalışma başlatılmıştı.