Otomobiliyle çocuğa çarparak yaralayan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
İzmir'in Konak ilçesinde kullandığı otomobille 6 yaşındaki çocuğa çarparak yaralayan ve gözaltına alınan sürücü hakkında adli kontrol kararı verildi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kullandığı otomobille 6 yaşındaki çocuğa çarparak yaralayan ve gözaltına alınan sürücü hakkında adli kontrol kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1. Kadriye Mahallesi'nde 15 Kasım'da meydana gelen kazanın ardından yaralıyı hastaneye götürdükten sonra kaçan sürücü M.A'nın (17) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, bir evde saklandığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.
M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan çocuğun Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
- Olay
1. Kadriye Mahallesi'nde 15 Kasım'da, yolun köşesinde arkadaşıyla oynayan 6 yaşındaki M.T.Ö'ye, M.A. (17) idaresindeki otomobil çarpmış, çocuk otomobilin altında kalarak sürüklenmişti.
M.A, otomobilden inerek yakınlarıyla birlikte yaralı çocuğu aracına alıp Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüş, daha sonra kaçmıştı.
Kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.