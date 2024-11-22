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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 135 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 135 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 16:54, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:54
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 135 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 135 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 969 bin lira, en yüksek 3 milyon 146 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 135 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 103 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 398 milyon 525 bin 323,65 lira, işlem miktarı ise 447,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 675 milyon 248 bin 809,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Çakmakcı Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.103.000,002.790,00

En Düşük2.969.000,002.820,00

En Yüksek3.146.000,002.835,25

Kapanış3.135.000,002.820,00

Ağırlıklı Ortalama3.114.057,022.828,79

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.398.525.323,65

Toplam İşlem Miktarı (Kg)447,75

Toplam İşlem Adedi35

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