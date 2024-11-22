AK Parti vergi dilimi güncellemesini gündemine aldı!

Meclis'te AK Parti grubunun farklı kesimlerden gelen taleplerin ardından yeni vergi ve borç düzenlemesi hazırlığı yaptığı bildirildi.

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in Meclis turunda gündeme getirdiği, ücretlerin düşmesine neden olan vergi dilimlerinde düzenleme talebi uzun zamandır gündemde.

Sendikalar, vergi tarifesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanan yeniden değerleme oranına göre güncellenmesini, ilk dilimin asgari ücretin 14 katı olmasını istiyor.

Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu sendikalardan gelen bu talebi gündemine alırken düzenleme yapılması durumunda ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenecek. Böylece ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi gündemden kalkacak. Vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi de seçenekler arasında yer alıyor.

Prim desteğine düzenleme

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da gündeme gelen sanayi sektöründeki istihdam kaybının önlenmesi kapsamında 5 puanlık prim desteği yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, istihdam kaybı yaşanan tekstil, mobilya, hazır giyim, deri gibi sektörlerde 5 puanlık prim desteğinin 7 puana yükseltilmesi, bazı sektörlerde de 4 puana düşürülmesi gündemde.

Genel Sağlık Sigortası borçları ertelecek mi?

Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek. AK Parti konuya ilişkin yasa teklifi için çalışma başlattı. Geçen yıl da GSS borcu olanların borçları 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelenmişti. Yeni düzenlemeyle borcu bulunan vatandaşların 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlanacak.