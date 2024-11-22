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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 18:50, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:52
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Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,38, holding endeksi yüzde 2,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları, yurt dışında ise ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.650 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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