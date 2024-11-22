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Karısını çekiçle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karısını çekiçle başından darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 18:53, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:54
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Karısını çekiçle yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, karısını çekiçle başından darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokağı'ndaki evlerinde 20 Kasım'da karısı S.İ'yi (38) başından çekiçle yaraladığı iddiasıyla yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla salıverilen C.İ. (40), İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının itirazıyla yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada İnegöl Devlet Hastanesinde tedavisine devam S.İ'nin kafatasında kırık olduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

C.İ. ile karısı S.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ. tarafından başına çekiçle vurulduğu ileri sürülen S.İ. yaralanmıştı. S.İ, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılmış, eşi C.İ. ise gözaltına alınmıştı.

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