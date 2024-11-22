TFF Vardar'ın cezasında indirime gitti

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Göztepe Kulübünün itirazlarının ret edildiği ve toplamda 468 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Vardar'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 600 bin liralık para cezasında takdiri indirim uygulanarak 450 bin liraya indirildiği kaydedildi.

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