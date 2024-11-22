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İstanbul'da lodos nedeniyle 38 uçak seferi iptal edildi

THY, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 10'u iç hat, 28'i dış hat olmak üzere toplam 38 seferini iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 21:28, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:22
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İstanbul'da lodos nedeniyle 38 uçak seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın yapılması planlanan 38 seferi, İstanbul'da beklenen fırtına dolayısıyla iptal edildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu bağlantısından ulaşılabilir."

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