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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi soruşturması hakkında "Biz bu çeteye 'Yenidoğan çetesi' demiyoruz, biz bunlara 'insanlıktan nasibi alamamışlar' diyoruz. Biz bu işin peşinden koşmasak, uğraşmasak kimse duymamış olurdu" dedi. Soruşturmanın geçmişine yönelik bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk. Tapelerin alındığı o delilleri biz anlık baskınlarla elde ettik" diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 21:41, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:09
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı A Haber canlı yayınında Yenidoğan Çetesi soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu, "Biz bu çeteye 'yenidoğan çetesi' demiyoruz biz bunlara 'insanlıktan nasibi alamamışlar' diyoruz. Biz bu işin peşinden koşmasak, uğraşmasak kimse duymamış olurdu" dedi.

"BİZ BEBEKLERİN ÖLDÜĞÜNÜ 28 HAZİRAN 2024'TE ÖĞRENDİK"

Soruşturmanın geçmişinden bahseden Memişoğlu, "Bu bakanlığın baş denetçiliği tarafından Ocak 2016'da başlatılan bir soruşturma. Ben Ekim 2016'da göreve geldim. Müfettiş daha sonra 17 Kasım'da bu soruşturmayı bitiriyor. 15 Kasım 2016'da ben bakanlığa yazı yazıyorum. Daha sonra 'Bu soruşturma sonuçlandırılmıştır, herhangi bir suç unsuru yoktur' diye yazı geliyor. 5 Mayıs'ta biz savcılığa yazınca, bunlarla ilgili takip kararı alınıyor. 20 Haziran 2023'te teknik takibe başlanıyor. Bizim savcılıktan bilgi ve belge alma şansımız yok çünkü dosyaya gizlilik kararı geliyor. Biz bu bebeklerin öldürüldüğü 28 Haziran 2024'te öğreniyoruz" diye konuştu.

"YENİDOĞAN KOMİSYONU OLUŞTURULDU"

"Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk, tapelerin alındığı o delilleri biz anlık baskınlarla elde ettik" diyen Memişoğlu, "Sadece 2024 yılında 54 bin 885 denetim yapılmış. Bunlarla ilgili daha ciddi denetim mekanizmaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de Yenidoğan Komisyonu oluşturuldu. 13 Profesör ülkenin dört bir yanında yapacağı taramalar sonucunda bir rapor hazırlayacak" dedi.

"YENİDOĞAN ÇETESİ 26 NİSAN'DA ÇÖKERTİLDİ"

Yenidoğan çetesinin 26 Nisan'da çökertildiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Biz bu çetenin peşine gittik gitmeye de devam edeceğiz. Çürük elmaları ayıklayacağız" dedi.

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