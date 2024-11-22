Akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde akranı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi öldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde A.Y. (16) ile A.A.G. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A.G, özel bir lisenin 10. sınıf öğrencisi A.Y'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan A.Y, kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan ve başka bir lisede öğrenci olduğu öğrenilen A.A.G, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

A.A.G. ve 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.