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'Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kuracak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kuracağının müjdesini verdi. Erdoğan ayrıca, Türk balıkçıların Somalililere balık tutmayı öğreteceklerini belirtti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 22:24, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:26
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'Türkiye'nin Somali'ye uzay üssü kuracak'

Uzay çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, rotayı Afrika'ya çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye uzay üssü kurulacağını müjdesini verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Erdoğan müjdeyi AK Parti MYK toplantısında duyurdu. Somali'nin yatırım için vize verdiği, projenin maliyetinin 6 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

SOMALİ'NİN KONUMU UZAY LİMANI İÇİN İDEAL

Afrika'nın doğu ucunda bulunan Somali, Hint Okyanusu'na doğru atış yapmak için ideal olarak biliniyor. Ülkenin ekvatora yakın olması, uzay limanı için de uygun olduğunu gösteriyor. Ekvator yakınlarında yapılacak testler uzay roketlerinin menzilini ve verimliliğini artırmaya da yardımcı olacak.

Proje gerçekleşirse Türkiye, geleneksel olarak küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında 'Ben de varım' diyecek.

SARIYERLİ BALIKÇILARA SOMALİ GÖREVİ

Somali toplantıda, balıkçılıkla da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk denizcilerinin Somalilere balık tutmayı öğreteceklerini belirtti.

Yeterli sayıda doğal limanı olmayan Somali'de balıkçılık sektörü başka devletler tarafından sömürü olarak kullanılıyor. Kayıt dışı yapılan bu faaliyetler ile Somali 300 milyon dolarlık bir kazanımdan mahrum bırakılıyor. Türkiye bu durumun sona erdirilmesi için kolları sıvadı. Erdoğan'ın, konu hakkında, "Sarıyer'deki balıkçılara söyledim. Somali'ye gidecekler, onlara balıkçılık dersi verecekler" dediği kaydedildi.

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