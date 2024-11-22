İzmir'de 32 yıl 8 ay hapisle aranan dolandırıcı tutuklandı
İzmir'in Menderes ilçesinde, kendisini kamu görevlisi, sigortacı olarak tanıtıp kredi sağlayarak dolandırıcılık yapan ve 32 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B., kaçak yaşadığı bağ evinde yakalandı. C.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Kasım 2024 23:12, Son Güncelleme : 22 Kasım 2024 23:13
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, aranan ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, kendisini kamu görevlisi banka, sigorta ve kredi kurumlarının yetkilisi olarak tanıtıp kredi sağlayarak dolandırıcılık yaptığı ve bu suçlardan 32 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen C.B. isimli şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Firarinin yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), C.B.'nin ilçeye bağlı Bulgurca Mahallesi'nde bir bağ evinde yaklaşık 6 aydır kaçak yaşadığını tespit etti. C.B., dün düzenlenen operasyonda yakalandı.
C.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Menderes Adliyesi'nde tutuklandı.