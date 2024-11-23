23 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları
23 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı ile Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İsmet Uçma'yı Anma Programı'na katılacak.
(İstanbul/11.00/15.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mutafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenaze töreni ile partisince düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"na iştirak edecek.
(İzmir/13.03/Ankara/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimevi'nde düzenlenecek Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/10.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydan ve ticaret merkezi temel atma törenine iştirak edecek.
(Adıyaman/14.30)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulunun düzenlediği "Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak" temalı Öğretmenler Günü etkinliğine katılacak.
(Ankara/14.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığınca düzenlenecek, "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nın sonuç bildirgesinin paylaşılacağı programa iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Erenler ilçe kongresine katılacak.
(Sakarya/11.00)
6- CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenecek "Çare Eşitlikte Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/09.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Bozova ve Siverek AK Parti İlçe Kongrelerine, Gıda İhtisas OSB ve Fabrikaların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Şanlıurfa/10.00-15.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Pınarbaşı ve Azdavay ilçe kongrelerine iştirak edecek.
(Kastamonu/11.00/13.00)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası; ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-RAMS Başakşehir, Bellona Kayserispor-Fenerbahçe ve Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.30/Gaziantep/Kayseri/16.00/Muğla/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftasına; Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor ve Boluspor-Şanlıurfaspor maçıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/19.00/Malatya/Bolu/16.00)
3- Nesine 2. Lig'in 13. haftası, gruplarda oynanacak 7 maçla başlayacak.
4- Nesine 3. Lig'in 12. haftası, gruplarda yapılacak 4 müsabakayla başlayacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası; Emlak Konut-BOTAŞ ve Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00/Ankara/16.00)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası; Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Aras Kargo, Fenerbahçe Medicana-Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor Eker-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.00/15.30/19.00/Aydın/Bursa/15.00)
8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftası, İstanbul Gençlikspor-Halkbank maçıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00)
9- EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş, Estonya'nın Pölva Serviti takımına konuk olacak.
(Pölva/18.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası, Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.
(Bursa/15.00/İstanbul/16.00)
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ayağı Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.
(Las Vegas/09.00)