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280 milyon TL böyle çöpe gitti

2019'da Ziya Selçuk döneminde öğretmenler için yeniden tasarlanan önlükler tanıtılmıştı. 2023'te ise öğretmenlere önlük hediye edildi, kullanım ise zorunlu tutulmadı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 07:50, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 07:51
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280 milyon TL böyle çöpe gitti

Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü.

Öğretmenler için 2023 yılında alınan önlükler de askıda kaldı. Bakanlık 9 Ekim 2023'te öğretmenler için 279 milyon 949 bin liraya önlük satın aldı. 24 Kasım 2023'te öğretmenlere bu önlükler hediye edildi. 2 yıl sonunda ise bu önlükleri kullanan öğretmen kalmadı.

Sözcü'nün haberine göre; Eğitim Uzmanı Ali Taştan, "Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenlere 280 milyon lira harcayarak verdiği önlükler artık kullanılmıyor. Bakanlık önlük değil, öğretmenlere bir maaş ikramiye vermeli. Öğretmen yoksullukla mücadele ediyor, mali hakları verilmiyor. 2002 yılında öğretmen maaşıyla 19.7 çeyrek altın alınırdı. Şimdi 8.3'e düştü. Öğretmenin kaybı 11.4 çeyrek altın. Öğretmenler eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinde ise 22 yılda 5.6 çeyrek altın kaybetti" diye konuştu.

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