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TÜSİAD Başkanı: Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) 3. kez düzenlediği ESİAD Yatırım Zirvesi, iş dünyasını İzmir'de bir araya getirdi. TÜSİAD Başkanı Turan, kamu harcamalarının daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini söyledi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 07:58, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 07:59
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TÜSİAD Başkanı: Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Erken göreceğimiz bir faiz indirimi yakaladığımız başarının zedelenmesine neden olabilir" dedi.

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ESİAD) 3. kez düzenlediği ESİAD Yatırım Zirvesi, iş dünyasını İzmir'de bir araya getirdi.

Zirvede konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonomi yönetiminin son dönemlerdeki istikrarlı politikaları sayesinde enflasyon ile mücadelede bir miktar başarı elde edildiğini söyleyerek, enflasyon beklentilerinde ve hizmet enflasyonundaki katılığın yavaş yavaş kırılmaya başlaması ve enflasyonla mücadele konusunda toplumsal mutabakat oluşmasını olumlu gördüklerini belirtti.

Enflasyon rakamlarında hedeflenen seviyelere gelinememiş olmasının bu süreçte hataya pay bırakmadığına dikkat çeken Turan, "Erken göreceğimiz bir faiz indirimi bu süreçte yakaladığımız başarının zedelenmesine ve sürecin uzamasına neden olabilir. Bunun maliyetini özellikle sanayi tarafından hem yüksek finansman giderleri hem de talebin yavaşlaması açısından hissetmeye başlamışken sürecin doğru yönetiminde çok ama çok dikkatli olmalıyız.

"Kamu harcamaları daha sıkı kontrol edilmeli"
Enflasyonla mücadele şimdiye kadar temel olarak para politikası kanalı ile yapıldı. Bu alanda atılan doğru adımların olumlu etkisini görmüş olsak da önümüzdeki yıl hedeflenen yüzde 21'lik enflasyona ulaşmak için mevcut politikalardan fazlası gerekebilir.

Özellikle mali politikaların süreci daha iyi eşlik etmesini sağlamalıyız. Bu anlamda kamu harcamalarının daha sıkı kontrol edilmesi ve daha verimli alanlara aktarılması, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin çok daha güçlü yapılması önceliklendirilmelidir" dedi.

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