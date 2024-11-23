Akaryakıta zam! Motorinin litresi 45 liraya çıktı

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 18 Kasım Pazartesi günü benzine gelen 62 kuruş indirimin ardından bu kez de motorine zam geldi.

Gece yarısı motorinin litre fiyatı 1 lira 25 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 45 liraya kadar çıktı.

23 KASIM AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 42.33 TL

İstanbul (Anadolu): 42.22 TL

Ankara: 42.75 TL

İzmir: 43.24 TL

MOTORİNİN LİTRE FİYATI

İstanbul (Avrupa): 44.16 TL

İstanbul (Anadolu): 44.10

Ankara: 44.73 TL

İzmir: 45.23 TL

OTO GAZ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 26.03 TL

İstanbul (Anadolu): 25.49 TL

Ankara: 26.04 TL

İzmir: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.