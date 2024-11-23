Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlerle Buluşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 4. Uluslararası STK Fuarı'na ve Pullman İstanbul Hotel'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 09:12, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek 4. Uluslararası STK Fuarı'na katılarak sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.
Ardından, Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılarak yeni atanan öğretmenlerle buluşacak.