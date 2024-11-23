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Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderiler üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık: "Posta ve hızlı kargo işlemlerinde Bakanlığımız birimleri ile gümrük idareleri vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmamakta, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmemektedir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 10:15, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:49
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Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderiler üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Dolandırıcılar tarafından e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak, "Gümrükte gönderiniz var", "Gönderiniz gümrükte takıldı", "Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır", "Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir" gibi mesajlar gönderildiğine işaret edilen açıklamada, bu sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlara hesap numaraları ya da internet sitesi linkleri gönderildiği ve para yatırmalarının talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlara gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Posta ve hızlı kargo işlemlerinde Bakanlığımız birimleri ile gümrük idareleri vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmamakta, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmemektedir." ifadesi kullanıldı.

- Bildirim formatı oluşturuldu

Yapılan yeni düzenlemeyle, vatandaşlara posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişleriyle alakalı gönderilecek bildirimlerde yeknesaklık sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece, her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur. Aynı düzenlemede Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait iletişim bilgilerinin Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 'https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler' linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleriyle birlikte kontrol edilebilmektedir. Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır."


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