CHP'li Meclis üyesinden gazeteciye tekme tokat saldırı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram, gazeteci Hakan Sataroğlu'na restoran içerisinde tekme ve tokatlarla saldırdı.

Belediye'ye ait Mavi Yengeç Restoran'da yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Bayram'ın, Sataroğlu'na sert darbelerle saldırdığı, gazetecinin yere düştüğü ve saldırının bir süre devam ettiği görülüyor.

Çevredekilerin müdahale etmemesi dikkat çekerken, olayın nedeni henüz bilinmiyor.