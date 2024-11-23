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Polislere erkekseniz gelin beni alın demişti... Tutuklandı

Adana'da trafik polisleri, modifiye araçlarıyla yarış için toplanan sürücülerin bulunduğu sanayi sitesinde, uyarılara rağmen direnen kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada Mehmet K., polise küfür ve hakaret ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Evinde gözaltına alınan Mehmet K., tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 12:06, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:22
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Polislere erkekseniz gelin beni alın demişti... Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sürücülerin modifiye araçlarıyla yarış için toplandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Sürücü ve yarışı izlemek için gelen kişiler polise direndi.

Ekipler, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıttı. Şüphelilerden Mehmet K., polise küfür ve hakaret edip, "Erkekseniz, gelip beni alın" diyerek tehditler savurduğu anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

'ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN PAYLAŞTIM'
Paylaşımın ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mehmet K.'yi Yeşilevler Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Mehmet K. ifadesinde, "Alkollü olduğum için böyle bir paylaşım yaptım. Olaydan hemen sonra pişman olup, görüntüyü kaldırdım" dedi.

İşlemlerinin ardından 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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