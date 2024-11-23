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'Asgari ücrette ekstra şeyler yapılabilir'

TEB Genel Müdürü Leblebici, asgari ücrette bir denge tutturmak gerektiğini belirtirken, gelecek yılın ana konusunun enflasyon olduğuna dikkat çekerek, "Görünen, önümüzdeki sene enflasyon hedef alınıp üzerine birtakım şeyler ekstra yapılabilir" dedi.

Haber Giriş : 23 Kasım 2024 12:16, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:17
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'Asgari ücrette ekstra şeyler yapılabilir'

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) 3. Yatırım Zirvesi'nde Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Leblebici, döviz kredilerine bir eğilim olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

"Döviz kredilerine şöyle bir regülasyonumuz var. Eğer yatırıma gidiyorsa yatırım ihtiyacı artıyorsa döviz kredilerini trendinin devam etmesi normal."

"TCMB'de daha fazla veri seti var"
Bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden Leblebici, para politikası ve faizlerin seyrine yönelik de Merkez Bankası'nın öncülüğüne işaret ederek şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın elindeki veri seti ile bizim elimizdeki veri seti asimetrik. Asimetrikten kastım, onda daha fazla veri seti var. Merkez Bankası'nın bize yaptığı rehberlikte bir değişim var. Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indireceği tamamen onun kararı, veri setine göre hareket ettiği için bir trendi gösterdiğini varsayıyorum. Birtakım şeylerin olacağını zaten bekliyorduk onu teyit etmiş olur hale geldiler."

"Önümüzdeki senenin enflasyon konusu ana maddelerden biri"
Yıl sonu yaklaşırken 2025 zam tartışmalarının başladığı ve enflasyon üzerindeki seyrinin konuşulduğu bu süreçte asgari ücrete yönelik de değerlendirmede bulunan Leblebici, "Asgari ücrette bir denge tutturmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla önümüzdeki senenin enflasyon konusu ana maddelerden biri. Görünen, önümüzdeki sene enflasyon hedef alınıp, üzerine birtakım şeyler ekstra yapılabilir" dedi.

Makro ihtiyati uygulamaların baskı yarattığını ve bankalar olarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen Leblebici, "Gevşeme tamamen enflasyon süreci ile alakalı evet bizim üzerimize baskı yaratıyor enflasyon iniş trendiyse herkesin yüklenmesi gereken sorumlulukları var bankacılık kesimi de üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor" diye ekledi.

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