İstanbul'da kar yağışı başladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve valilik hafta sonu İstanbul'da kar yağışı olabileceğine dair uyarılarda bulunmuştu. İstanbul'un Anadolu yakasında başladı. Yağış özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 12:20, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde İstanbul'da sıcaklıkların düşeceği ve kar yağışının etkili olabileceği ifade edilmişti. Beklenen yağış Anadolu yakasında başladı. Kar özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oluyor.
KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Kar yağışı 12.00 saatlerinden itibaren görülmeye başladı.Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi.