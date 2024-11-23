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Kış geldi, ıhlamur fiyatları iki katına yükseldi

Kış mevsimin gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı geçiren vatandaşlar çözümü aktarlarda ararken, en çok tercih edilenler arasında ıhlamur ilk sırayı aldı. Geçen sene kilosu 600-700 TL civarlarında olan ıhlamur, zahmetli olduğu için pek toplanmadığından fiyatı da bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 12:43, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:44
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Kış geldi, ıhlamur fiyatları iki katına yükseldi

Geçen sene kilosu 600-700 TL civarlarında olan ıhlamurun fiyatı bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

Ihlamurun kilosu bin 500 TL oldu

Trabzonlu aktarlardan Muharrem Kan, bu günlerde ıhlamura çok talep olduğunu söyledi. Kan "Şu anda ıhlamura talep patlama noktasında ama gelen müşteriler ıhlamurun fiyatını çok pahalı buluyor. Çok pahalı olmasının nedeni de, kimsenin artık toplamaması. Trabzon'da herkesin mahallesinde hemen hemen birer ıhlamur ağacı vardır. Eskiden dedelerimiz hem şifa hem de güzel koksun diye bahçelere dikmişti. Artık günümüzde bir yevmiyeyi kurtarmadığı için kimse toplamıyor. Akşama kadar bir kilo toplayamayacağını bildiği için herkes pek uğraşmıyor. Ihlamur bu sene kilosu bin 500 TL. Daha önce 600-700 TL idi. Artık köylerde yaşayanlar yavaş yavaş çekildikçe, şehre geldikçe oralardaki ağaçlardaki ıhlamurlar pek toplanmıyor. Günümüzde ıhlamur dikeni hiç duymadım. Hep dedelerimizin diktiği ağaçlar mevcut. Ihlamur toplamak, işçilik ister zahmetli bir iş akşama kadar bir kilo zor toplanıyor. Dolayısıyla maddi olarak pek kurtarmıyor. Ihlamuru genellikle 50 gramlık torbalar halinde 70-75 TL'ye satıyoruz. Geçen sene aynı torba 30-35 TL idi" dedi.

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