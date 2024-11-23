İlaç yok, zam beklentisi var!

Eczanelerde ilaç sıkıntısı devam ediyor. Ecza depolarında pek çok ilaç bulunamıyor. 1 ay önce gelen yüzde 23.5 zamla sorunun önüne geçileceği düşünülüyordu ancak sorun hala devam ediyor.

Antibiyotik, diyabet ilaçları ve tüp bebek ilaçları bulunamıyor

Eczacılar ilaçların eksik olduğunu ve bunların başında da antibiyotiklerin geldiğini belirtiyor. Özellikle tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların piyasada hiç olmadığı belirtiliyor. Bazı diyabet ilaçlarında da aynı durum yaşanıyor.

Reçeteyle eczaneye koşan eli boş dönüyor

Reçeteyi alan eczanelere koşuyor ancak çoğu kişi eli boş çıkıyor. NTV'ye konuşan bazı vatandaşlar da ağrı kesicileri bile bulmakta zorluk çektiklerini ifade ediyor. Çoğu kişi eczane eczane gezdiğini ifade ediyor.

Eczacılar her gün ilaç bulma mesaisinde

Eczacılar da her gün ilaç bulma mesaisi yapıyor. Eczacılar bu sorunla ilgili hastalarla baş başa kalıyor. Hastaların ilaç konusunda direttiklerini ancak depodan ilaçların eczanelere gelmediği belirtiliyor. Eczacılar sorunla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.