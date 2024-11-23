Erzincan'da FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Erzincan'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 13:52, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 13:52
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Örgütün öğrenci yapılanması ve sınav soruşturmaları mülakatlarında avantajlı olarak kodlanması" suçlamaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.