Yalova merkezli 3 ilde silahlı suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

YALOVA (AA) - Yalova merkezli 3 ilde polis tarafından organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce birçok kez suça karışan zanlılara yönelik 11 ay önce teknik takip ve planlı çalışma başlatıldı.

Daha önce suça karıştığı tespit edilen örgüt elebaşlarından E.İ. ile M.S, F.U, M.S.İ. ve Ş.O'nun yakalanıp tutuklandığı soruşturma kapsamında ikinci kez operasyon gerçekleştirildi.

"İş yeri kurşunlama, yağma, silahlı tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlerler Hakkında Kanun'a muhalefet, uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, araç kundaklama, silahla kasten yaralama, suç üstlenme, yalan beyanda bulunmak" gibi suçları işleyerek vatandaşları sindirmeye çalıştıkları, esnaflara baskı yaparak maddi menfaat sağladıkları, sosyal medya hesaplarında silahlı video ve fotoğraf paylaşarak suç çevresinde üstünlük kurmaya çalışıp genç yaşta suça meyilli kişileri etraflarında topladıkları belirlenen 15 şüpheli, Yalova, İstanbul ve Diyarbakır'daki eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 26 tabanca, 591 fişek, kılıç, 34 kilogram esrar, 28 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3,76 gram kokain ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen elebaşı Ü.B. ile H.İ, O.A.K, Ö.S, M.K. ve M.T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar V.B.B, Y.G, S.B, H.C.M, M.T, E.E, M.Ü, N.Ö. ve E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



