Av tüfeğini temizlerken canından oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyrahmanlı Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, İsmail Köroğlu (74) evinde av tüfeğini temizlemeye çalıştığı sırada tüfekte kalan fişeğin patlaması sonucu kendini vurdu.

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