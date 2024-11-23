Google'ın medya engeli; Adım atılabilir mesajı geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google Türkiye'nin yaptığı algoritma değişikliği ile bağımsız medyanın görünürlüklerinin azalmasına ilişkin olarak, Google ile görüştüklerini belirtirken, adım atılabileceği mesajını verdi.

CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Google'ın yaptığı ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştirilen, bağımsız medyanın keşfetteki görünürlüğünü azaltan algoritma değişikliği hakkında konuştu.

Uraloğlu, "Google ile görüştük. Bu düzenleme Google Türkiye değil de global tarafından yapıldı. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği bu düzenlemeden bilgi sahibi olmadıkları. Biz ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Ona göre belki adım atılabilir. Rekabet Kurumu ile iş birliği içerisinde bir adım atmamız söz konusu, oradan cevap bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de Discord'un ulaşımının engellenmesine de değinen Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de 58 milyon Instagram kullanıcısı var. Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Biz şunu söyledik ve yaptık da. Kurallara uymayanları bizim yaptırımlarımızla karşı karşıya bırakacağız dedik ve bıraktık da" diye konuştu.