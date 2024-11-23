Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı: 500 TL'lik banknot geliyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Merkez Bankası'nın 500 TL'lik banknot basacağını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babuşcu, şu ifadelere yer verdi:

"200 TL'lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL'lik banknotu basıyor."