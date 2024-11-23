İç Anadolu için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2024 15:45, Son Güncelleme : 23 Kasım 2024 15:48
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın güneyi, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sivas'ta yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.