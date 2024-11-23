Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.

Araçta, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının işlemleri ise sürüyor.