Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor

Yer yer araç kuyruklarının oluştuğu Bursa-Ankara kara yolunda ekipler, temizlik ve tuzlama çalışması yapıyor.

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